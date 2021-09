La Spezia, 1 settembre 2021 - Calano i positivi al covid e gli ospedalizzati in Liguria. I positivi sono in totale 3.117, 41 in meno rispetto a ieri. Gli ospedalizzati sono sono 84, di cui 9 in terapia intensiva, ieri erano 11. Complessivamente i ricoverati sono 3 in meno rispetto alle 24 ore precedenti. C'è un decesso: una donna di 80 anni che era ricoverata all'ospedale di Sanremo. Complessivamente i morti sono 4.386.

I nuovi positivi sono 137 emersi da 8363 tamponi (4029 molecolari e 4334 test rapidi). Il tasso di positività è 1.63%. I nuovi contagiati sono nell'area di Genova, 39 nell'Imperiese, 32 nello Spezzino, 11 nel Savonese, 7 nel Tigullio e 7 non sono residenti in Liguria. I guariti sono 177. In isolamento domicialiare ci sono 1828 persone, 18 meno di ieri e in sorveglianza attiva ce ne sono 1597, erano 1703. Nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati in 8091. Hanno concluso il ciclo vaccinale in 925.595. I vaccini consegnati sono 2.241.459, quelli somministrati 2.000.325, l'89%.

Toti: "Flop no vax, la realtà è diversa dal web"

"Dovevano essere migliaia di 'guerrieri' a combattere contro la dittatura sanitaria e invece li abbiamo contati sulle dita di una mano, la stessa con cui sulla tastiera scrivono minacce, insulti, diffondono paura e fanno disinformazione. Ma stanno sulle dita di una mano. Oggi c'è stata l'ennesima dimostrazione di quanto la realtà sia diversa dal web. Di quanto queste persone 'contino' solo sui social, dove uno puo' fingersi 1000 con profili fake e vari algoritmi. Il flop delle manifestazioni 'no vax' nelle stazioni ci rassicura (semmai ce ne fosse stato bisogno) che siamo dalla parte giusta. C'è solo una guerra da vincere: quella contro il Covid", dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.