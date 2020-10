La Spezia, 15 ottobre 2020 - Sono 432 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore tra mercoledì 14 e giovedì 15 ottobre. Lo rende noto la Regione Liguria nel consueto bollettino. Sono 24 i nuovi casi alla Spezia e provincia. Ci sono anche due decessi. Preoccupa intanto Genova, dove i casi aumentano di giorno in giorno. Aumenta il numero dei tamponi: sono 5149 quelli di giovedì, mentre erano stati 3981 quelli di mercoledì. Un importante balzo in avanti dunque nel numero dei test. Ci sono anche 60 guariti in più, che porta il totale dei guariti a 9.612. Il giorno prima in Liguria: 362 nuovi casi.

La mappa del contagio

Sono 24 i nuovi casi nello Spezzino. Mentre sono 29 i nuovi casi a Imperia e 8 a Savona. C'è preoccupazione per Genova, dove i nuovi casi in un giorno sono stati 365, di cui 174 contatti di casi confermati positivi e 190 da attività di screening.

I ricoverati

Nelle ultime 24 ore ci sono 27 persone in più in ospedale per coronavirus. Il totale delle persone in ospedale è di 342. Di questi, 54 sono nello Spezzino (e di questi 54, 7 sono in terapia intensiva).

Gli attualmente positivi

Per effetto di un'attenuazione decisa dei contagi nelle ultime settimane, alla Spezia gli attualmente positivi scendono a 862, mentre salgono a Genova, arrivando a toccare il numero di 3366.