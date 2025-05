Il sindaco in corteo: “Porto la Costituzione ricordando chi siamo e i nostri forti valori”

La Spezia, 17 maggio 2025 – Alla sfilata con in mano la Costituzione donata alla città dal presidente Sergio Mattarella. Il sindaco e presidente dell’ente provinciale Pierluigi Peracchini rompe il silenzio che ha accompagnato le settimane di non semplice preparazione dell’evento segnate anche da un vivace fuori programma a corredo del consiglio comunale che hanno costretto il consigliere Oscar Teja alle cure del pronto soccorso per una stretta di mano troppo vigorosa e alla successiva presentazione di querela. Peracchini lancia dunque un messaggio chiaro prendendo parte alla manifestazione “La Spezia insieme per la Costituzione. Ora e sempre Resistenza” in programma oggi alle 16. Il corteo in risposta al “Defend Europe“ organizata da Casapound partirà alle 16 dal Parco 2 Giugno per sfilare in città e arrivare in piazza Europa. Peracchini sarà al fianco degli organizzatori del Comitato unitario della Resistenza, associazioni, sindacati e partiti.

“Quando un’ombra di ambiguità – ha scritto sembra calare su una città che orgogliosamente è medaglia d’oro al merito civile e medaglia d’argento al valor militare, e al tempo stesso, sembra voler confondere ciò che è lecito da ciò che non lo è affatto, ritengo doveroso che le istituzioni democratiche facciano chiarezza scegliendo di ribadire la bellezza e la forza della nostra Costituzione, figlia primogenita del 25 aprile. Noi sappiamo chi siamo: siamo una città che fa parte di una Provincia che è stata decorata al valore militare per la guerra di Liberazione e insignita della medaglia d’oro per la sua attività nella lotta partigiana durante la seconda guerra mondiale”. Peracchini sfilerà con la doppia fascia di sindaco e presidente della Provincia.

“Simboli che sottolineano il legame con lo Stato e la comunità locale che ho l’onore di rappresentare. Scelgo di aderire alla manifestazione proprio per ribadire qual è la nostra biografia, quali sono i valori che ci contraddistinguono e sincerarmi personalmente che il corteo non sia in alcun modo antagonista ma protagonista, e manifesti con ragione e animo sereno, la bellezza dei valori della Costituzione. Infatti fra le mani avrò anche una copia della Costituzione donata alla città dal Presidente Sergio Mattarella”. Sulle richieste arrivate da partiti e associazioni di vietare la manifestazione di Casapound il sindaco è chiaro. “Non è una parte politica che può concedere o impedire a qualcuno di manifestare. Lo Stato, infatti, si serve di diversi organi, pesi e contrappesi, che salvaguardano e garantiscono la Democrazia e la libertà di tutti ed io spero che ci sveglieremo il 18 maggio con maggiore consapevolezza anche del funzionamento del nostro Stato e minori tentativi di strumentalizzazione che non hanno trovato alcuna breccia in istituzioni sane e solide”. Al corteo sfilerà anche il Gonfalone della Provincia della Spezia.

A Sarzana i gruppi consiliari Pd e Sarzana Protagonista hanno invitato la sindaca Cristina Ponzanelli a partecipare alla manifestazione sfilando dietro la scritta “Sarzana antifascista“. “Una presenza che ci aspettiamo e che auspichiamo. Sarebbe un segnale significativo, a dimostrazione che Sarzana condivide e sostiene con convinzione i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della partecipazione civile”.