"Così la tutela di giovani e bambini"

LA SPEZIA

Al pari del circolo ’Giorgio Almirante’ che ha aperto gli occhi a Fabio Cenerini è citata nella sua mozione per aver "correttamente affermato - è scritto nell’atto - che l’approvazione dei regolamenti per le carriere alias nelle scuole sono in aperto contrasto con le norme in campo amministrativo, civile e potenzalmente anche penale". Si tratta della associazione "Pro Vita e Famiglia" di cui alla Spezia è referente Lorenzo Martinelli. "Esprimiamo soddisfazione per il voto favorevole, a tutela dei giovani, del Consiglio della Spezia che si è espresso contro la carriera alias nelle scuole" dice l’associazione, che alla Spezia conta 62 aderenti. "La riteniamo – dicono gli attivisti – una pericolosa procedura che vorrebbe introdurre l’identità fluida e il cambiamento di genere nelle scuole, con i dannosi rischi di instaurare nella mente dei più giovani la falsa idea che si possa essere “nati nel corpo sbagliato”. Un iter che può portare adolescenti e bambini, che spesso vivono momenti di confusione, a intraprendere la strada della transizione sociale e medica, con conseguenze irreversibili. Ci dispiace, ma non ci sorprende, aver constatato che la sinistra ha bollato le idee della maggioranza e di molti esponenti di Pro Vita & Famiglia presenti come cittadini in aula, come “sbagliate” e non come semplicemente differenti dalle loro, mancando così di rispetto". Martinelli intanto annuncia che alcuni parroci e associazioni del territorio si sono fatti avanti per instaurare collaborazioni con l’associazione.