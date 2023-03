’Cosa è Spezia per te?’ Le risposte più belle finiranno in un video

Seconda edizione dell’iniziativa ‘Cosa è Spezia per te?’ creata in occasione del compleanno della nostra città. La data è quella del 1° aprile 1343 e dunque domani La Spezia compie ben 680 anni. Per questo motivo l’appassionato Marco Tarabugi, consigliere comunale, ma soprattutto grande riscopritore delle tradizioni cittadine, ha chiesto agli spezzini cosa fosse Spezia per loro. Le dediche possono essere inviate alla pagina Facebook ‘Cosa è Spezia per te?’ o contattando Tarabugi sia sui social, che al numero 347 4018122 tramite Whatsapp entro oggi. "Le frasi migliori che riceveranno più like – spiega Tarabugi – oppure che verranno valutate come meritevoli, andranno a comporre un video sulla nostra amata città". "Ho voluto coinvolgere i cittadini proprio perché in questo modo, potremmo fare una sorta di regalo alla nostra splendida Spezia". Ma ecco qualche frase tra le tante pubblicate sino ad ora: "La Spezia si deve vivere, non descrivere", "Spezia per me è l’inizio della mia seconda vita! Lavoro, famiglia, amicizie... e ogni giorno scoprire qualcosa di nuovo! W La Spezia", "La Spezia è servirla, non servirsene!", "Spezia è il luogo del cuore...le radici...il posto in cui vorrei invecchiare... Spezia è casa", "Spezia è il mogugno per ogni cosa ma quando ti ci allontani per un periodo ti manca come l’aria", delle quali, però, non vi indichiamo l’autore. Uno di essi è il sindaco Pierluigi Peracchini. A voi scoprirlo, andando su Facebook e magari scrivendo la vostra dedica.

Marco Magi