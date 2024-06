Corti e lunghi... di qualità

Con tante novità, nella giuria, nelle sezioni e nella location, torna il ’La Spezia Film Festival’, organizzato dalle associazioni ‘Cinema e Cultura’ e ‘B52’ con la direzione artistica di Paola Settimini e Paolo Logli. Partiamo dai presidenti di giuria: a Roberto Danese, che si occuperà come consuetudine dei cortometraggi, si aggiunge il noto regista Lamberto Bava, per il nuovo segmento dei lungometraggi; Lorenzo Moretti gestirà, infine, la sezione scuole.

Le iscrizioni sono aperte e c’è tempo fino al 30 giugno per inviare le proprie opere, con premiazione finale a dicembre nelle sale dello spazio ’Un mondo a parte’ in via Carducci 43. Questa nona edizione del concorso made in La Spezia, è aperto e rivolto a cortometraggi e lungometraggi di autori e produzioni nazionali e internazionali, realizzati nel biennio 2023-2024 della durata massima, rispettivamente, di 15 e 60 minuti (inclusi titoli di testa e di coda). Possono partecipare cortometraggi e lungometraggi senza restrizione di genere, compresi documentari e film di animazione, ma le opere in lingua straniera dovranno essere sottotitolate in italiano. La direzione si riserva comunque la possibilità di aprire una selezione ‘fuori concorso’, le cui opere non concorreranno ai premi, ma verranno proiettate in sala durante il festival e potranno avere un riconoscimento. In caso di selezione dovrà essere cura del concorrente fornire una copia dell’opera in alta risoluzione. Sono previste le seguenti categorie di premi con targhe e opere d’arte: Miglior film, Miglior cortometraggio, Miglior documentario, Miglior cortometraggio di animazione, Miglior lungometraggio di animazione, Miglior Fotografia (corto e lungo), Miglior Attore/Attrice (corto e lungo), Miglior sceneggiatura (corto e lungo); la giuria del festival si riserva di assegnare anche delle menzioni speciali. La programmazione e gli orari di proiezione delle opere finaliste saranno comunicati un mese prima dell’evento. La quota di partecipazione per ogni cortometraggio è di 10 euro e per ogni film di 15 euro. L’opera dovrà essere inviata tramite link Vimeo o YouTube all’indirizzo di posta elettronica [email protected], con allegati tutti i credits e i contatti della produzione/distribuzione. Ulteriori informazioni disponibili telefonando al 393 1536425.

Marco Magi