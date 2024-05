Cortellesi in creuza per la fiction ’Petra’

Iniziano il 13 maggio, a Genova, le riprese della terza stagione di ‘Petra’. La fortunata serie tv Cattleya/Sky, diretta da Maria Sole Tognazzi e interpretata da Paola Cortellesi, torna nel capoluogo ligure per ritrovare i luoghi diventati iconici nei capitoli precedenti, come il Porto Antico, il centro storico, le alture di Righi con le sue creuze, il tribunale. E l’ormai celebre funicolare della Zecca, un vero ‘trademark’ della fiction. Ma sono anche previste location inedite, per un’ambientazione che si annuncia ancora una volta coinvolgente, virata in quelle tinte notturne e blu che hanno descritto la serie fin dal primo episodio. Il progetto vede la collaborazione di Genova Liguria Film Commission, proseguendo un sodalizio iniziato nel 2018. Scouting e ricerca location, rapporti con le istituzioni locali, logistica dei set e dei campi-base, organizzazione delle riprese, procedure per l’ottenimento dei permessi e altro ancora: questi i servizi messi in campo per la buona riuscita della produzione. La detective nata dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett avrà in questa terza stagione una veste inedita, alle prese con il compagno Marco e i suoi tre figli.