Corso di letteratura italiana e di storia. Con Unitre dal Manzoni al Risorgimento

Nuove tappe all’Unitre di Lerici sempre alle 16.30. Spazio oggi, nella sala consiliare del municipio di Lerici, al corso di Letteratura italiana con Michela Ceccon, che affronta il tema ‘Alessandro Manzoni: I Promessi Sposi: edizioni, tematiche e tecniche narrative – prima parte ‘. Nella stessa location, domani, per il corso di Storia, il professor Marco Mezzana parla, nella sua quarta tappa, de ‘Il Risorgimento’. Giovedì, invece, nella sede di Unitre, dalle 9.30 alle 11 il corso lower intermediate di inglese con Diana Cavanna. Si passa poi a venerdì, nella sede Unitre, c’è il corso di Spagnolo con la professoressa Yolanda Garcia, dalle 9.30 alle 11 l’avanzato, dalle 11 alle 12,30 l’intermedio; nella sala consiliare, invece, c’è la conferenza di Emilia Petacco ‘Viaggiatori stranieri in Val di Magra e dintorni. Un osservatorio naturale’, seguito dalla degustazione di prodotti della ditta Baldassini (in collaborazione con il Lions club di Lerici). Infine sabato, con il corso upper intermediate d’inglese dalle 10 alle 11.