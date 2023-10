Corso base di danza orientale da Labulè. Giovedì la prima lezione in via Colombo

La danza orientale è molto più di semplici movimenti, è un’arte che ha radici tradizionali solide, ma è in costante evoluzione. E nel corso base che avrà la sua prima lezione giovedì, dalle 16.30 alle 17.45, all’associazione Labulè di via Colombo, ci si potrà immergere in questa affascinante disciplina e acquisire le fondamenta autentiche della danza orientale, compresi i movimenti delle anche e la grazia delle braccia. Inoltre si acquisiranno le nozioni di acrobatica essenziali, che non solo miglioreranno la forma fisica generale, ma daranno le abilità necessarie per eseguire coreografie di buon livello. L’utilizzo di elementi scenici tradizionali come il velo e le ali, aggiungeranno un tocco di magia alle performance. "Per chi segue il corso – affermano i promotori – , è altamente consigliato partecipare alle competizioni segnalate dalla nostra insegnante. Ogni anno, tutti avranno l’opportunità di mettere alla prova le abilità e la passione su di un vero e proprio palcoscenico". Info e prenotazioni al 346 3619001 (solo messaggi WhatsApp).