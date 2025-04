Corsi e regate con la Lega Navale. Presentato il calendario degli eventi

Una calda giornata di sole ha fatto da contorno alla tradizionale conferenza in cui la Lega Navale sezione di Lerici apre le porte agli appassionati del mare per scoprire tutte le attività portate avanti dall’associazione. L’incontro, che si è svolto a Villa Marigola, è stato preceduto dall’assemblea annuale dei soci della sezione lericina, l’ultima sotto la presidenza di Maurizio Moglia, a pochi mesi dalla scadenza del suo mandato, dopo un lungo percorso che l’ha visto alla guida della sezione dal 2017.

Al centro delle attività dell’associazione vi è certamente la formazione, con i numerosi corsi di vela: da chi, neofita del mare, desideri semplicemente scoprire se "sale e vento" fanno per lui, fino al corso comandanti per veri professionisti del mare, senza dimenticare il mondo delle patenti nautiche. Tra gli argomenti che hanno catturato maggiormente l’interesse degli amanti dell’adrenalina, non poteva mancare il calendario delle regate 2025. Tra queste, ai blocchi di partenza vi è la Regata della Grande Boa – Trofeo Comandante Belloni, organizzata dalla Lni lericina assieme a quella di Milano, il prossimo fine settimana, sulla rotta di andata e ritorno tra Portovenere e la boa oceanografica Odas del Cnr.

Venerdì 11 aprile è previsto l’arrivo degli equipaggi. La regata sarà anticipata sempre nella giornata di venerdì, alle 16 in Sala Mantero a Porto Venere, dalla presentazione del volume “Angelo Belloni, il re dei sommergibili“ a cura di Graziano Tonelli e della presentazione della boa Odas Italia 1, a cura di Roberto Bozzano del Cnr. Non solo vela ma anche canottaggio. La conferenza di sabato è stata infatti l’occasione per presentare al pubblico i nuovi equipaggi della Borgata Venere Azzurra: accanto al team senior, è stato annunciato il ritorno di un equipaggio femminile che da alcuni anni non era più presente in borgata.

Formazione, sport, ma anche impegno verso il sociale. Nel corso della conferenza sono state ricordate le attività portate avanti la scorsa estate a bordo di Teta, Bavaria 34, imbarcazione sequestrata dalla Finanza alla criminalità organizzata, entrata a far parte delle “barche della legalità“ , consegnate alla Lni per progetti che valorizzino etica, diritti e buoni principi e data in gestione alla sezione di Lerici. A concludere la mattinata è stato lo scrittore Davide Besana cofondatore della neonata associazione "Sailors for Kids".