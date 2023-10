Corsi di inglese, spagnolo, francese, russo a La Spezia

Iniziano da questa settimana i corsi di lingue (inglese, francese, spagnolo, russo) all’associazione Aidea presieduta da Gabriella Peroni. Sono adatti sia a chi desidera rinfrescare la sua preparazione in vista di viaggi o momenti di studio, sia ai principianti che vogliono acquisire strumenti comunicativi di base. Non manca la possibilità di acquisire competenze in lingue meno diffuse a partire dal mese di novembre, come arabo, cinese, giapponese, portoghese, rumeno e finlandese (è possibile frequentare corsi individuali online). Per gli stranieri, intanto, è già attivo il corso di lingua italiana con docenti specializzati, anche perché Aidea è sede esami Cils per la certificazione di italiano per stranieri e lì si effettua l’esame B1 per ottenere la cittadinanza italiana, con test iniziale di valutazione; prossima scadenza di iscrizione per l’esame del 3 dicembre, è il 21 ottobre.

Intanto riprendono i corsi di tarocchi base, di psicologia sul tema della depressione condotto dalla psicologa Marzia Michelotti, scrittura creativa e ‘Parlare in pubblico’, mentre si attiverà a novembre un corso di informatica sul programma Excell. A partire dal 24 ottobre, iniziano pure i corsi di letteratura, filosofia, storia dell’arte e storia contemporanea, oltre al Club dei lettori. Su richiesta dei soci si potranno tenere lezioni individuali o a piccoli gruppi a contributi contenuti, di 1-3 allievi, in moduli di almeno 5 lezioni. La proposta è attiva sulle lingue straniere e sull’informatica e per tutti I temi e le materie, anche per quelle non specificatamente indicate nella guida-corsi. Per informazioni scrivere a info@aidealaspezia.org o a segreteria.aideasp@gmail.com o telefonare al 329 7462081 allo 0187 300835.

m. magi