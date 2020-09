La Spezia, 6 settembre 2020 - Due donne anziane morte all'ospedale san Bartolomeo di Sarzana per effetto del covid, 67 nuovi positivi nello Spezzino, 6 ospedalizzati in più: sono i numeri delle ultime 24 ore legate all'emergenza coronavirus scoppiata da giorni in provincia della Spezia, tanto che la Regione ha dovuto emettere una ordinanza per indossare sempre e ovunque la mascherina, nel tentativo di frenare i contagi.

Nello Spezzino i positivi sono 385, erano ieri 318, gli ospedalizzati sono 47, erano 41, resta invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva: 5.

Le due vittime sono una 94enne deceduta in geriatria che risiedeva a Santo Stefano di Magra e una 92enne di Sarzana morta in pneumologia, il reparto covid dell'ospedale San Bartolomeo. Il totale dei morti in Liguria è 1575. In tutta la regione i nuovi positivi sono 111, ieri erano 95, ma nelle ultime 24 i tamponi sono stati 1586, mentre il giorno precedente erano stati 2697. Complessivamente le positività sono 1862, 92 più di ieri. Dei 111 nuovi casi 94 sono pazienti con sintomi e 17 sono stati scoperti con attività di screening. I positivi provincia per provincia sono così diviSi: Imperia 97, Savona 202, Genova 932, Spezia 387, 158 sono in fase di verifica e 86 sono residenti fuori regione o all'estero. Gli ospedalizzati complessivamente sono 71, 10 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Nove i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, erano 7. In sorveglianza attiva ci sono 1908 persone e in isolamento domiciliare 697, 51 più di ieri.