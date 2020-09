La Spezia, 9 settembre 2020 - In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 51 nuovi casi di coronavirus. Dio questi, 33 sono stati rilevati nella provincia di La Spezia dove sio è registrato anche un decesso.

Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2351 tamponi. A perdere la vita è stato un uomo di 94 anni ricoverato all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana.

Al momento in tutto il territorio regionale sono 1990 le persone positive e 98 quelle ricoverate in ospedale, 2 più di ieri, di cui 11 in terapia intensiva, mentre sono 1746 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.