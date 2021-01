La Spezia, 12 gennaio 2021 - Sono 276 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria su un totale di 5.060 tamponi molecolari e 2.066 tamponi antigenici rapidi nell'ultima giornata. Sono i dati dell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Tornano a calare gli ospedalizzati (796 complessivi, 5 in meno rispetto a ieri) ma si rileva un nuovo ricovero in terapia intensiva (65 in totale) e si registrano ancora 28 decessi.

Sale al 70% la percentuale di dosi di vaccino somministrate, 23.421 su 33.470 consegnate. Le persone attualmente positive sul territorio sono 6.473, cioe' 57 in meno con 305 nuovi guariti. La maggior parte dei nuovi positivi e' in provincia di Genova (81), seguita da Imperia (77), Savona (74) e La Spezia (44).

In sorveglianza attiva 4.011 persone in tutta la Liguria.