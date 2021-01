La Spezia, 9 gennaio 2021 - Sono altri 19 i decessi di persone positive al coronavirus in Liguria, registrati nell'ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Le vittime da inizio emergenza sono dunque salite a 2.999.

In ospedale scende a 767 il numero dei ricoverati, 17 in meno di ieri. Di questi, 65 sono in terapia intensiva. Ci sono invece 526 nuovi casi di positivita'; nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 4.519 tamponi molecolari, 739.849 da inizio emergenza. Effettuati anche 4.919 tamponi antigenici rapidi, 180.827 dal 2 novembre scorso.