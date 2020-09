La Spezia, 4 settembre 2020 - Sono 47 i nuovi casi di coronavirus in Liguria nella giornata di venerdì 4 settembre. Di questi, 21 sono stati rilevati nella Asl spezzina. Questo riporta il bollettino diffuso come di consueto dalla Regione. Attualmente i casi totali da inizio emergenza in tutta la Liguria sono 11.086, mentre gli attualmente positivi sono 1690. I tamponi nelle ultime 24 ore sono stati 2678.

Cresce il numero dei nuovi positivi in provincia della Spezia, 21 appunto, mentre sempre nella Asl 5 ci sono 35 ricoverati, di cui quattro in terapia intensiva. Sono sette in più invece i guariti ormai non positivi. Gli attualmente positivi per residenza vedono 275 persone con il coronavirus nella provincia spezzina. Sempre alla Spezia sono 686 le sorveglianze attive. In tutta la Liguria ci sono 54 persone in ospedale.