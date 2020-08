La Spezia, 23 agosto 2020 - Sono 28 i nuovi casi di coronavirus in Umbria nella giornata di domenica 23 agosto. Scendono leggermente i nuovi casi, che erano stati 34 nella giornata di sabato. Questo dice il bollettino che come di consueto viene pubblicato dalla Regione. Nella giornata di domenica i tamponi sono stati 1537. Il bollettino di sabato: 34 casi - LEGGI

Sono dieci in più i residenti spezzini contagiati dal virus. A Spezia gli attualmente positivi sono invece 78.

In tutta la Liguria gli attualmente positivi sono 1372. Mentre i casi totali da inizio emergenza sono 10.645. Quindici persone si trovano in questo momento in ospedale ricoverate a causa del Covid. Di queste, cinque sono nella Asl 5 spezzina. In tutto, dall'inizio del contagio, 7702 persone sono guarite. Le sorveglianze attive nell'Asl 5, ovvero le quarantene di chi è entrato in contatto con contagiati, sono 344.