La Spezia, 25 settembre 2020 - In Liguria nelle ultime 24 ore sono stati registrati 73 nuovi casi di Coronavirus ed una vittima, una donna di 95 anni deceduta all'ospedale San Bartolomeo di Sarzana. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che da ieri sono stati effettuati 2.753 tamponi. Dei 73 nuovi casi 39 sono stati rilevati in provincia di Genova e altri 19 in provincia di La Spezia. Al momento in tutto il territorio regionale sono 162 le persone ricoverate in ospedale, 9 meno di ieri, di cui 17 in terapia intensiva, mentre sono 3029 quelle positive e 2103 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

Toti: "Un nuovo lockdown mi mette i brividi"

"Pensare a un nuovo lockdown mi mette i brividi, sarebbe la morte di questo Paese". Lo dice il presidente della Liguria Giovanni Toti intervistato in diretta su La7. "Io stesso - ha ricordato Toti - ho preso misure restrittive per alcuni quartieri della citta' della Spezia cosi' come ne ho presa una per il centro storico di Genova dove la circolazione e' aumentata in proporzione maggiormente che negli altri quartieri della citta'. Se riusciamo a gestire i focolai, con tracciamento e tamponi, riusciamo a tenere l'epidemia sotto controllo senza misure drastiche. Ma serve la collaborazione di tutti".