Coro Lirico torna in scena. Porte aperte a nuove voci. Obiettivo sul ’Trovatore’

In effetti, delle loro rappresentazioni, in tanti sentivano la mancanza. Da un po’, infatti, l’associazione Coro lirico La Spezia aveva silenziato le... trasmissioni. Apprezzati al Teatro Civico così come al Palmaria, pure fuori provincia e dall’altra parte del mondo, i membri, sempre arricchiti da ospiti di rilievo, si sono fatti apprezzare per le doti canore e per la ricchezza delle scenografie. E ora, che è pronto per una nuova avventura, il coro cerca nuove voci relative a tutti i registri vocali: tenori, bassi, soprani e contralti. Il progetto è ampliare l’organico del coro per realizzare, in forma scenica, l’opera lirica in quattro atti ‘Il Trovatore’ di Giuseppe Verdi. L’opera, già inserita in importanti rappresentazioni nel calendario 2024, verrà realizzata con cast nazionale e internazionale in costume, con scenografia ed orchestra, in teatri liguri e toscani o in luoghi resi ‘teatrabili’. La partecipazione è aperta a tutti. Le prove inizieranno stasera, a partire dalle 21, nei locali della chiesa Nostra Signora della Salute in piazza Brin alla Spezia. "L’associazione Coro lirico La Spezia (sodalizio no profit) – spiegano dal direttivo – è stata fondata con l’obiettivo di valorizzare la nostra città e il nostro territorio attraverso il canto lirico italiano patrimonio immateriale dell’umanità e storicamente tratto fondamentale della cultura spezzina, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni al linguaggio lirico e diffondere così arte e cultura attraverso l’opera che è la forma d’arte più completa tra tutte le arti". Pertanto, come sempre, sarà importante il contributo del tessuto culturale della città coinvolto nelle varie specialità artistiche nella realizzazione dell’opera: scuole di danza, parrucchieri, stilisti, arredatori, pittori e altre categorie.

L’associazione Coro Lirico La Spezia, il cui presidente e fondatore è il maestro Kentaro Kitaya, ha al suo attivo la produzione e la messa in scena in forma teatrale, di dodici opere liriche e rispettive repliche messe in scena in teatri di Liguria, Toscana, Lazio e, in Giappone, nei teatri di Osaka e Tokyo con ampio successo documentato di pubblico e di critica. Per ulteriori informazioni o per segnalare la disponibilità a partecipare, contattare anche su WhatsApp direttamente Kitaya al 347 4211455 o a [email protected], oppure la vicepresidente Ezia Di Capua al 348 8964150 o a [email protected].

Marco Magi