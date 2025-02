Corniglia Servizi demografici. Una nuova sede nell’ex scuola

Una sede distaccata dei servizi demografici nell’ex scuola di Corniglia. Il Comune di Vernazza va incontro alle esigenze dei cittadini e decide di avvicinare – una volta a settimana – i servizi comunali del settore demografico, in grado di erogare i principali servizi anagrafici e di stato civile nel borgo, e dunque senza la necessità per i residenti di spostarsi nella frazione capoluogo. "C’è l’esigenza – si legge nella delibera della giunta comunale, guidata dal sindaco Marco Fenelli – di garantire ai cittadini residenti nella frazione di Corniglia un accesso più agevole ai servizi demografici, evitando loro lunghi spostamenti verso la sede centrale del Comune. L’orario di apertura verrà determinato di volta in volta dal sindaco, in accordo con il funzionario responsabile del servizio, in base alle esigenze dell’utenza e alle disponibilità di personale".