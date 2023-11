Cordoglio per la scomparsa del notaio Concetta Priore. Il ricordo dei colleghi

Cordoglio in città e nel mondo notarile per la scomparsa, avvenuta a Bologna, di Concetta Priore, notaio in pensione molto conosciuta anche al di fuori della provincia. Per molto anni è stata infatti eletta e poi riconfermata nel Consiglio nazionale notarile dai colleghi di Spezia, Genova, Savona e Imperia e Massa. In una nota il Consiglio Notarile e tutti i notai del collegio notarile della Spezia e Massa, la ricordano come collega "conosciutissima e molto stimata" esprimendo "ai familiari il più affettuoso cordoglio, ricordandone la profonda cultura giuridica, l’umanità e la particolare dedizione alla categoria". Il funerale si svolgerà oggi 15.30 nella parrocchia della Serra di Lerici.