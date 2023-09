Cordoglio per la scomparsa del dottor Nino Parrino "Uomo di grande sensibilità"

La comunità medica e odontoiatrica spezzina è in lutto per la scomparsa del dottor Nino Parrino, avvenuta in ospedale all’età di 65 anni. Il dottor Parrino esercitava la sua professione nello studio di via Veneto 165, dove era apprezzato per la sua competenza e la sua umanità. Aveva scoperto di essere malato alcuni mesi fa, ma non aveva mai smesso di dedicarsi ai suoi pazienti con passione e dedizione.

Il presidente dell’ordine dei medici Salvatore Barbagallo e la segretaria dei medici di medicina generale (Fimmg) Maria Pia Ferrara esprimono il loro cordoglio alla moglie Antonella e a tutti i familiari e amici del dottor Parrino, ricordandolo come "un professionista serio ed un uomo di grande sensibilità ed empatia".