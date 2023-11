Convegno “Sotto il segno del porto“. Spezia lancia la sua sfida al mercato

Dare il via a una nuova stagione di sviluppo per il porto, e lanciare la sfida al mercato facendo leva sulle sue principali caratteristiche e punti di forza. Questo l’obiettivo di “Sotto il segno del porto”, evento organizzato questa mattina dall’Authority all’auditorium del Porto, che vedrà la presenza di tutti i principali player del settore. Moderato dai giornalisti Luca Telese e Francesco Ferrari, l’appuntamento vedrà i protagonisti coinvolti in due tavole rotonde. La prima, sul ’sistema Spezia’ e sulle prospettive future, con il Ceo di Contship Italia Matthieu Gasselin, il general manager del Gruppo Tarros Danilo Ricci, il presidente di Confindustria Mario Gerini, e i leader delle associazioni spezzine degli agenti marittimi, spedizionieri e doganalisti, Giorgia Bucchioni, Alessandro Laghezza e Bruno Pisano. La seconda, sulla connessione tra porto e retroporto, vedrà l’intervento del segretario dell’Ap Federica Montaresi, dell’ad di La Spezia Port Service, Salvatore Avena, del presidente di Federlogistica Luigi Merlo, di Ignazio Messina di Assarmatori del responsabile nazionale di Fita Cna, Mauro Concezzi, e di Sabrina De Filippis, ad di Mercitalia. Interverranno l’ad di Rfi Gianpiero Strisciuglio, il viceministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi, il ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, e il presidente regionale Giovanni Toti.