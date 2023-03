In trecento al 'Convegno nazionale della polizia locale' nel Terminal Crociere

La Spezia, 30 marzo 2023 - Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi il 'Convegno Nazionale annuale della polizia locale', che ha così archiviato la sua 26esima edizione.

Molto apprezzata dai visitatori la location dell’evento, ospitato quest’anno dal Terminal Crociere di largo Fiorillo. E molto seguiti sono stati gli interventi tenuti da esperti relatori di caratura nazionale, fra i quali il generale Luciano Garofano, già al comando dei Ris. Sono stati toccati tutti i temi di maggior rilievo ed attualità con un focus particolare sugli aspetti applicativi e sulle nuove procedure di polizia giudiziaria introdotte dalla recentissima riforma della giustizia.

La due giorni ha visto la partecipazione dei corpi e servizi di polizia locale in maggioranza provenienti da tutto il nord Italia, con punte di addetti provenienti da Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Piemonte, ma anche dal Lazio ed in particolare da Roma Capitale. Oltre alla polizia locale hanno partecipato anche addetti della specialità di polizia stradale, rappresentata nello svolgimento dei lavori da Asaps, Associazione sostenitori amici della polizia stradale.

L’evento, organizzato dalla società Maggioli, con il patrocinio del Comune della Spezia e la diretta collaborazione di un team della società 'Spezia Carrara Cruise Terminal' e della polizia locale spezzina, ha registrato oltre trecento iscrizioni per ciascuna delle tre sessioni ed ha visto la presenza di 26 stand espositivi allestiti dalle aziende specializzate nel settore della vendita e fornitura di strumentazioni tecnologiche, informatiche, di servizi, allestimento veicoli di polizia ed abbigliamento tecnico nel ramo della sicurezza stradale.

“Siamo una città impegnata a portare avanti importanti investimenti sulla sicurezza e nel potenziamento dei servizi affidati alla nostra polizia locale – ha dichiarato l’assessore alla sicurezza ed alla polizia locale Giulio Guerri – . Quindi siamo lieti ed orgogliosi di ospitare uno degli eventi convegnistici di maggior rilievo per i corpi di polizia locale a livello nazionale, nel quale vengono sviluppati approfondimenti, confronti e spunti di riflessione sulle varie tematiche relative alla sicurezza, dall'implementazione dei protocolli operativi e delle dotazioni tecnologiche, all'evoluzione del quadro normativo di riferimento per tutte le competenze istituzionali di polizia, dalla sicurezza stradale alla vigilanza ambientale.

Ripeteremo senz'altro nei prossimi anni questa iniziativa. Il mio impegno è già per i prossimi mesi di organizzare un analogo evento che allarghi il coinvolgimento dagli addetti ai lavori a tutta la cittadinanza, offrendo a tutti gli interessati la possibilità di acquisire nuove conoscenze ed aggiornamenti e rappresentando una occasione di qualificata formazione per i professionisti e per i nostri studenti. Ringrazio il gruppo Maggioli ed il nostro personale per la proficua collaborazione che ha reso possibile la riuscita di questo evento”.