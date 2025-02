Contributi al Felettino. Natale gela l’euforia: "Sono fondi già previsti"

Il contributo dedicato alla realizzazione dell’ospedale Felettino in realtà è la conferma di un accordo già assunto in passato che il Governo ha ufficializzato. Ma su quei 15 milioni di euro annunciati dal sottosegretario Alessandro Morelli si è aperta una polemica innescata dal consigliere regionale Davide Natale. Nei giorni scorsi infatti il sottosegretario leghista ha annunciato il via libera attraverso il Cipess a 3,3 miliardi di finanziamenti per la Regione Liguria di cui 15 milioni e 500 mila euro destinati al cofinanziamento per la realizzazione del Felettino. Annuncio che la senatrice Stefania Pucciarelli ha sottolineato definendolo "una dimostrazione del grande lavoro e attenzione del Governo nei confronti di un tema importante per la Liguria come la sanità". Ma il consigliere Davide Natale ha ridimensionato il quadro. "Non sono risorse aggiuntive per migliorare il sistema sanitario – ha replicato il consigliere del Pd – ma fanno parte del riparto delle risorse per la Liguria del Fondo Sviluppo e Coesione sottoscritto a settembre 2023. Nell’occasione venne annunciata l’assegnazione di 15 milioni e 500 mila euro al Felettino, non aggiuntivi e neppure sostitutive del finanziamento privato, ma servivano alla Regione per levare dal finanziamento risorse proprie".