Spezia Calcio, piazza infuriata per gli scarsi risultati: “Dimettetevi”. Tensione dopo il match

La Spezia, 12 novembre 2023 – Serata di tensione a Spezia dopo Spezia-Ternana. Il pareggio per 2-2 al culmine di un periodo caratterizzato da una profonda crisi di risultati ha fatto scattare la contestazione dei tifosi. “Dimettetevi”, la richiesta fatta al management delle Aquile. Animi agitati dunque intorno allo stadio Picco dopo il triplice fischio.

I supporter si sono avvicinati ai cancelli della zona autorità, chiedendo di parlare con i vertici della società. Una contestazione annunciata, tanto più che il match con gli umbri non ha portato i tre punti. Diverse le torce accese dai supporter in zona autorità.

La contestazione non risparmia nessuno, neanche il tecnico Alvini. La Digos con i reparti antisommossa hanno controllato la situazione. Non ci sono stati incidenti gravi ma un poliziotto è ricorso alle cure dei medici per il lancio di un oggetto.