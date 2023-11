Spezia-Ternana 2-2: umbri sempre avanti, i liguri l'acciuffano nel recupero

La Spezia, 12 novembre 2023 – Due volte in vantaggio e altrettante raggiunta la Ternana che pareggia al Picco contro lo Spezia, a causa di un'autorete nei minuti di recupero. In vantaggio con Casasola gli umbri, ripresi da Bertola, avanti ancora con Diakité, poi Capuano la mette con sfortuna nella propria porta.

Con Nikolaou che si fa male nella rifinitura, Alvini mette dentro Bertola e preferisce Candelari a Elia sulla fascia in avvio. Breda, invece, lascia Dionisi inizialmente in panchina e mette dentro Favilli accanto a Raimondo.

Bel colpo di testa di Pio Esposito al 6', sul cross di Reca dalla sinistra, anticipando Lucchesi, ma la palla è centrale così, Iannarilli blocca facile. Dall'altra parte risponde Corrado sul cross di Favilli eD Dragowski è altrettanto pronto. Amian e Dragowski non s'intendono al 16' e per un attimo Falletti ne approfitta rimettendo al centro, ma davanti alla porta vuota non c'è nessuno.

Il rasoterra di Candelari dopo venti minuti non è irresistibile, ma dopo un paio di minuti Dragowski compie un miracolo sul tiro di Favilli, che fa fuori Bertola pochi minuti dopo.

L'azione di contropiede orchestrata da Falletti, porta al tiro Casasola, su cui Reca interviene giusto in tempo, ma dal corner il vantaggio ospite: batte dalla bandierina Falletti, a centro area taglia Casasola che di testa fa centro. È lo 0-1.

Non passa molto dal pareggio di casa, quattro minuti, quando dal corner di Salvatore Esposito, dopo un batti e ribatti in area, interviene con decisione Bertola e fa gol. È l'1-1. Gli aquilotti si fanno più arrembanti e Pio Esposito la spizzica ma non abbastanza al 40', Iannarilli para senza problemi. Nel finale di tempo un'imbucata di Antonucci con tiro centrale, poi dopo l'intervallo rientrano gli stessi 22.

Parte più forte lo Spezia nella ripresa e spreca con una girata alle stelle Pio Esposito sul bel cross di Candelari dalla destra dopo tre minuti. La Ternana attende e a Salvatore Esposito capita una buona palla in area che tira troppo blandamente al 20'. Poi, una fiammata e gli umbri passano ancora avanti: sul corner di di Falletti, di testa questa volta è Diakité a infilarla dentro. È l'1-2. È bravo poi Iannarilli sulla girata di Pio Esposito di testa ad alzare in corner al 33'. Ma è ancor più bravo Dragowski in uscita su Favasuli liberato a centro area da Falletti al 42'. Lo Spezia raggiunge il pareggio al primo dei sei minuti di recupero, sul tiro da fuori di Verde, la respinta di Iannarilli su cui si avventa Moro, il tiro viene deviato da Capuano nella propria porta. È il definitivo 2-2.

Lo Spezia esce tra i fischi, la Ternana va a raccogliere gli applausi sotto la curva Piscina.

Il tabellino

Spezia-Ternana 2-2 (pt 1-1)

SPEZIA (3-4-1-2): Dragowski; Amian, Muhl, Bertola (36' st Verde); Candelari (16' st Elia), S. Esposito, Cassata, Reca (28' st Krollis); Kouda (37' st Moro); Antonucci (16' st Cipot), P. Esposito. A disp. Zoet, Moutinho, Serpe, Ekdal, Pietra, Corradini, Gelashvili. All. Alvini.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola (27' st Favasuli), Pyyhtia (16' st De Boer), Labojko (27' st Luperini), Corrado (32' st Celli); Falletti; Raimondo (27' st Viviani), Favilli. A disp. Brazao, Sorensen, Mantovani, Di Stefano, Travaglini, Dionisi, Marginean. All. Breda.

Arbitro: Sozza di Seregno (assistenti Vigile di Cosenza e Yoshikawa di Roma, quarto uomo Canci di Carrara; Var Chiffi di Padova, Avar Minelli di Varese).

Marcatori: 32' pt Casasola (T), 36' pt Bertola (S); 22' st Diakité (T), 46' st autorete Capuano (T).