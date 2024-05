Contabile, sarto e cameriere

Annunci di lavoro del Centro per l’impiego alla Spezia su formazionelavoro.regione.liguria.it

1 OPERAIO Per conto azienda nel commercio florovivaistico 1 addetto alla preparazione delle spedizioni per gli ordini dalla piattaforma on-line. E’ preferibile esperienza o titolo di studio ad indirizzo agrario. Età massima 60 anni. Tempo determinato 3 mesi. L’orario iniziale è part time dalle 9 alle 16 da lunedì a mercoledì. Zona Sarzana. Offerta 55264

1 CONTABILE Studio professionale ricerca contabile esperto per le seguenti mansioni: raccolta documenti, scarico file xls, registrazioni contabili, elaborazioni F24, etc. Richiesta e conoscenza di programmi di contabilità. Si offre tempo determinato part time con orario 9-12.30. Zona La Spezia. Offerta 55257

1 SARTO Società artigiana di lavorazioni tessili ricerca sarto: cucire a macchina lineare industriale, stiraggio, taglio tessuti. Richiesta esperienza. Preferibile possesso mezzo proprio per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre tempo determinato full time (otto ore giornaliere con orario flessibile). Possibilità di futura stabilizzazione. Zona Bolano. Offerta 55250

1 CAMERIERE Si ricerca per conto di ristorante sito nel centro della Spezia 1 cameriere con esperienza. Richiesta conoscenza della lingua inglese ed età dai 18 ai 40 anni. Si offre contratto a chiamata part time della durata indicativa di 6 mesi con possibili sviluppi. Orario di lavoro dalle 19 alle 23 circa. Offerta 55239

ADDETTO MENSA Agenzia per il lavoro ricerca per azienda del settore 1 addetto mensa con esperienza. Luogo di lavoro Castelnuovo Magra. Necessaria patente B e disponibilità di un mezzo per recarsi al lavoro. Il lavoro si svolgerà su turni anche nel fine settimana e nei giorni festivi. Iniziale determinato part time di 1 mese in somministrazione. Offerta 55238