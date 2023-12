Consulenti assicurativi in possesso di partita Iva

4 INTERMEDIARI Per compagnia di assicurazione si ricercano 4 intermediari da inserire come consulenti assicurativi. Necessaria Partita Iva ed essere in possesso del diploma di scuola superiore. Per candidarsi email [email protected]

3 ADDETTI PULIZIE Impresa di servizi ricerca tre addetti alle pulizie per pulizie in uffici e varie sedi di farmacie. E’ richiesta esperienza ed è necessario avere autonomia per raggiungere i diversi luoghi di lavoro. Contratto a tempo determinato, sede di lavoro Carrara. Per info e candidature email [email protected]

2 IMPIEGATI TECNICI Impiegati tecnici per la redazione di manuali d’uso e manutenzione, esecuzione valutazione dei rischi, validazione circuiti. Tempo determinato con orario spezzato full time su Lucca, Pisa, Firenze, Prato, Massa, Porcari. Email: [email protected]