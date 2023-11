Consulenti assicurativi e animatori per anziani

ADDETTI CONFEZIONI Associazione Oxfam ricerca per il periodo natalizio un operatore addetto all’impacchettamento dei regali dei clienti e promuovere i progetti dell’associazione al fine di raccogliere donazioni. Inviare cv formato europeo e lettera di motivazione ad arianna.alizier[email protected]. Lavoro intermittente part time. Sede Massa Carrara.

4 INTERMEDIARI Per compagnia di assicurazione in Lunigiana si ricercano 4 consulenti assicurativi. Necessari partita Iva e diploma di scuola superiore. Per i primi mesi si garantisce un fisso al mese. Per candidarsi contattare il 334 2055843 o inviare curriculum a [email protected]

ANIMATORE Rsa di Comano, in Lunigiana, ricerca animatore con capacità di organizzare attività ludiche e ricreative. Tempo determinato con orario full time. Email: [email protected]