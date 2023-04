Confindustria spinge il Polo della subacquea

Ha marcato stretto i propositi parlamentari bipartisan (risalenti al dicembre 2021 per effetto della risoluzione di cui cui fu primo firmatario l’onorevole Gianluca Rizzo, esponente del Movimento Cinque Stelle), gli impegni successivi assunti dal sottosegretario spezzino Stefania Pucciarelli fino a quelli del Governo Meloni (nel dicembre 2022) e ora si lancia in elogi e aspettative: Confindustria La Spezia esprime "grande soddisfazione" per la scelta della Spezia a sede del Polo Nazionale della Subacquea, prospettiva consolidata dal recente convegno “Civiltà del Mare. Il subacqueo nuovo ambiente per l’umanità” che si è tenuto all’Accademia Navale di Livorno, organizzato da Fondazione Leonardo - Civiltà delle Macchine e MarinaMilitare, in collaborazione con il Cnr e l’Università di Roma La Sapienza.

Nell’ambito dell’iniziativa, che ha posto l’attenzione sull’importanza strategica dello spazio sottomarino, molti sono stati i riferimenti da parte dei rappresentati del Governo e dei vertici della Marina Militare Italiana al nascente "polo" che il 9 giugno prossimo sarà ufficialmente inaugurato all’interno del Centro di Supporto e Sperimentazione Navale della Spezia. Il nuovo centro di eccellenza, unico a livello nazionale, gestito e coordinato da Marina Militare Italiana, prevede collegamenti sinergici, in primo luogo tra Leonardo e Fincantieri e, a caduta, con la rete di micro, piccole e medie imprese che sono presenti nel nostro territorio e che già lavorano nell’ambito della blue economy, con know-how, capacità e professionalità internazionalmente riconosciute.

Per Confindustria La Spezia questa iniziativa "rappresenta un’ulteriore importante opportunità di specializzazione territoriale e un nuovo significativo motore dello sviluppo".

Di qui gli auspici: "La realizzazione deve essere perseguita con capacità, determinazione e con l’aspirazione di vedere La Spezia universalmente riconosciuta come capitale della blue economy".

Di qui il riferimento alla vetrina: Seafuture, evento nato su iniziativa della Camera di Commercio Riviere di Liguria. E’ una delle occasioni che "meglio evidenzia le importanti opportunità che il mondo dell’economia del mare può offrire al nostro territorio. Per tutti questi motivi, - dichiara il Presidente Mario Gerini - la nostra associazione che riunisce molte importanti imprese di ogni dimensione che operano in questo comparto, conferma la propria disponibilità a fornire tutto il supporto necessario".

Confindustria La Spezia, ricordiamo, è già sostenitrice del “Protocollo d’intesa per la promozione del sistema di distretto ligure della subacquea” promosso dalla Regione Liguria: una partita parallela, proiettata alle convergenze col Polo nazionale della subacquea.

