Confindustria e Cisita premiano gli studenti per ’Il futuro è adesso’

Il 21 novembre scorso al Terminal Crociere si è svolta la seconda edizione de “Il futuro è adesso”, evento dedicato all’orientamento al lavoro ed alla formazione professionale organizzato da Confindustria e Cisita. Nel corso della giornata, sono state premiate le cinque classi vincitrici dell’edizione 2024 del progetto, selezionate per l’originalità e la qualità dei lavori presentati. La classe 3B dell’Istituto Isa8 ha ricevuto il primo premio per il lavoro realizzato durante la visita a Baglietto Spa. Il secondo premio è stato assegnato alla classe 3E dell’Isa7, in visita alla Sun Times, mentre il terzo premio ex aequo è andato alla 3B dell’Isa17, ospite di Sanlorenzo Spa, e alla 3C dell’Isa4, che ha visitato Fincantieri Spa. Infine, il quarto premio è stato conferito alla classe 3B dell’Isa12, che ha visitato Dr Ferroviaria.