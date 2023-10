Conferenza Giudice a La Spezia: Musica Italiana nella Migrazione in America

Il programma culturale ‘Coop Incontri’ dell’associazione Tempo Libero Coop Liguria prenderà il via oggi, alle 15.30, nella sala punto d’incontro della Coop di via Saffi, con la conferenza ‘La musica per chitarra dei compositori italiani durante la grande migrazione in America del secolo scorso’, a cura del maestro Fabrizio Giudice, concertista e docente al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia. Al termine, saranno illustrati gli appuntamenti di ottobre, novembre e dicembre del programma, che offre occasioni di svago e approfondimento. Per partecipare al ciclo, che prevede un appuntamento settimanale da ottobre a giugno, è necessario essere soci dell’associazione Tempo Libero Coop Liguria e versare una quota di partecipazione annuale di 35 euro. I primi incontri, però, sono aperti a tutti. Tra gli altri appuntamenti in calendario, una visita, previa conferenza introduttiva di Michela Bolioli, al Museo d’arte orientale Chiossone di Genova; la visita alle mostre ‘Novecento a Carrara. Avventure artistiche tra le due guerre’, allestita a Palazzo Cucchiari (Carrara), e ‘Rapporti di famiglia a Genova tra il XII e il XVII secolo’ all’Archivio di Stato di Genova. Ulteriori info e il programma dettagliato sono disponibili al Punto Soci dei supermercati e degli ipermercati Coop, sul sito www.coopseitu.it e al numero verde 800 017247.