Concorsone per infermieri Arriva l’ok alle sostituzioni "Trasferimenti possibili"

Da Alisa è arrivato l’okay a scorrere la graduatoria infermieri. "Questo permetterà all’Asl di Chiavari di sostituire il personale che vuole trasferirsi nelle strutture ospedaliere di Spezia e Sarzana" A sottolinearlo in una nota è il consigliere regionale del Pd Davide Natale che il 29 marzo scorso aveva presentato un’interpellanza proprio sulla mobilità infermieristica. Un punto sul quale Natale non risparmia critiche per il ritardo con cui è stato dato il benestare dell’amminsitrazione regionale. "Rimango convinto che nel momento in cui i due direttori generali di Asl 4 e Asl 5 avevano ottenuto da Alisa il via libera all’operazione, l’accordo fosse già in essere. Invece si è dovuto attendere un ulteriore mese". Un ritardo considerato da Natale ... ’inaccettabile’. Ma non è l’unica novità. Altro fatto non meno importante è il numero degli infermieri che possono usufruire della mobilità che ora passano dalle iniziali 20 unità alle attuali 32. "È una prima buona notizia – continua il consigliere dem –. In questo modo si inizia a mettere una pezza al vulnus di chi ha dovuto accettare la prima sede attribuita invece di poterla scegliere. Parliamo di chi è risultato in graduatoria fino alla duecentesima posizione. Un’assurdità perché ai migliori non è stato dato modo di esprimere preferenze mentre agli altri sì". In tutta la Liguria è prevista l’assunzione di 700 infermieri, di cui 200 da suddividere tra Asl 4 e Asl 5. E su questo punto Davide Natale è alla ricerca di ulteriori informazioni. In una successiva interrogazione scritta, infatti, chiede di "sapere quanti sono gli infermieri che effettivamente hanno preso servizio". Meglio ancora aggiunge – sarebbe capire qual è il quadro della situazione nell aziende sanitarie della liguria.