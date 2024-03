Concorso per 2 posti di assistente tecnico

L’Asl 5 La Spezia ha indetto un concorso pubblico per 2 posti di assistente tecnico, tecnico meccanico, perito industriale a tempo indeterminato. Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria del 14 febbraio e sarà reperibile sul sito internet dell’azienda http://www.asl5.liguria.it. Per partecipare serve il diploma rilasciato da Istituti tecnici ad indirizzo "meccanica, meccatronica ed energia" del nuovo ordinamento o corrispondenti indirizzi del previgente ordinamento o altro titolo equipollente o titolo di studio assorbente con certificazioni informatiche specifiche in corso di validità. La selezione prevede il superamento di tre prove: scritta, pratica e orale. La domanda deve essere presentata entro il 4 aprile tramite il portale www.asl5.liguria.iscrizioneconcorsi.it. Per altre informazioni chiamare il numero 0187 533543.