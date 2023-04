Concorso fotografico ’I sentieri dell’olio’

L’associazione ‘I sentieri dell’Olio’ organizza, nell’ ambito dell’iniziativa La Spezia Outdoor, la prima edizione del concorso video fotografico con l’intento di valorizzare l’olio e i territori dove è coltivato l’olivo. Il concorso vuole essere un invito a trascorrere una giornata passeggiando tra gli ulivi, immaginando con quanta fatica e tra quali difficoltà, gli agricoltori riescono a produrre un olio di oliva di qualità elevata. Obiettivo del concorso è evidenziare le peculiarità dei territori olivetati, per condividere, con foto e video panorami, scorci tipici delle nostre zone o anche di altri luoghi.

Per partecipare bisogna realizzare un’opera video o fotografica (tre fotografie), come da specifiche tecniche indicate sul bando "u nitamente a una breve presentazione del lavoro e a un piccolo contributo per spese organizzative" cita una nota dell’associazione. Il materiale va caricato sul sito www.sentierideipoeti.it (anche attraversro la piattaforma di La Spezia outdoor) entro le 24 del 17 aprile. Le foto e i filmati possono avere carattere tecnico o anche ludico. La premiazione avverrà all’interno di La Spezia outdoor domenica 23 aprile, dopo una selezione a cura di una giuria composta dall’assessore allo sport Marco Frascatore, giornalisti, fotografi e il direttivo dell’Associazione Sentieri dell’Olio.