Concorso da 1050 posti nell’Aeronautica Militare

L’Aeronautica Militare ha indetto il concorso per i Volontari in ferma prefissata, per 1.050 posti complessivi ripartiti in due blocchi di incorporamento. Il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). La selezione pubblica è aperta ai civili. Nel dettaglio si tratta di 1.000 ‘ordinari’, 50 per il settore d’impiego incurosri. Il primo incorporamento è previsto nel mese di giugno 2024 per i primi 525 candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito. Per partecipare non bisogna avere più di 24 anni. E’ previsto il superamento di prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali. Le candidature vanno presentate dal portale concorsi on-line del Ministero della Difesa, https:concorsi.difesa.it, dove i candidati hanno la possibilità di prendere visione del testo del bando di concorso. Domande entro il 15 dicembre.