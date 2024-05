Concerto per arpa e flauto traverso

Concerto “Il suono dell’ anima” per arpa e flauto traverso alla Chiesa Metodista della Spezia, in via da Passano, domenica alle 18. Protagoniste Silvia Schiaffino al flauto traverso e Michela La Fauci. Una inusuale, ed affascinante esibizione delle due bravissime musiciste liguri, Michela la Fauci all’arpa e Silvia Schiaffino al flauto traverso, che toccherà molti autori nell’arco di vari secoli: da Bach a Monti (con la celeberrima Czardas), passando per la suggestiva “La danza degli Spiriti Beati” di Gluck, per approdare a melodie contemporanee con la “Fantasia” su temi di Ennio Morricone, solo per citarne alcuni. Il concerto è ad ingresso libero e fa parte della rassegna “Musica in città” della chiesa Metodista, già attiva da quattro anni alla Spezia, finalizzato a condividere con la cittadinanza eventi culturali e musicali, grazie ad un parziale finanziamento dei fondi 8x1000 delle Chiese valdesi e metodiste.