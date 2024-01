Concerto in Sala Dante con gli Amici della Cina per il Capodanno 2024

Il Capodanno cinese, quest’anno, si festeggia in corrispondenza del nostro 10 febbraio, primo giorno del calendario cinese. E un concerto dedicato all’evento è in programma domani in Sala Dante a cura dell’associazione culturale Amici della Cina. "È l’anno del Drago – spiega il presidente Giovanni Wanli Zhou – e qui alla Spezia è ormai una tradizione festeggiare l’evento". L’associazione Amici della Cina è stata fondata nel 2015 da alcuni cinesi e italiani ed è un’organizzazione senza scopo di lucro. Ha sede principale proprio nella nostra città e opera tra Italia e Cina allo scopo di promuovere, condividere e assistere gli scambi e la cooperazione tra i due Paesi nella cultura, nell’arte, nella musica, nello sport, nell’istruzione, e favorire il rapporto di amicizia e gemellaggi tra città cinese e italiane.

"Così, per promuovere ulteriormente scambi e cooperazione multilaterale tra Spezia e la Cina e rafforzare l’amicizia tra il popolo italiani e cinesi, Amici della Cina, Conservatorio Puccini e liceo Cardarelli della Spezia, oltre che l’Associazione generale di commercio Cinese in Italia Ovest, organizzeranno un bel concerto". Gli interpreti sono docenti e studenti dei due istituti scolatici cittadini, oltre che persone con la cooperazione delle città di Zhuhai, Nanning e Nanchino. Verranno presentate musiche italiane, europee e cinesi. Tra i protagonisti, Adél Ispàn, Elisa Cavallini, Flaminia Zanelli, Matilde Canese, Chiara Podestà, Isabella Sophia Masia, Giulia Carta, Shan Yang, Cai Fenxun, Yongru Wu, Federico Bardazzi, Marta Salvatori, Michela Lombardi, Emma Daniele, Anita Menconi, Irene Menichetti, Alessandra Montali, Agnese Ravenna, Noemi Tronci, Gaia Forcelli, Samuele Tricarico, Letizia Giannotti, Mattia Furfori, Olga Massa, Ginevra Benettini, Anna Beteli, Viola Puggioni, Vinicio Esposito e Andrea De Stefano. Ospiti graditi il console generale cinese a Firenze, il sindaco Pierluigi Peracchini e altre autorità. L’appuntamento è fissato, dalle 17.30 alle 19.30, nella sala di via Ugo Bassi, con ingresso libero.

Marco Magi