Concerto in ricordo di Francesco con il coro di Adrara San Rocco

Nella chiesa di San Francesco a Lerici, stasera alle 20.30, si terrà un concerto in memoria di Francesco Bertella, per lunghi anni collaboratore della parrocchia, amato e stimato cittadino dotato di grandi valori umani. L’iniziativa è della famiglia Bertella che, a due anni dalla scomparsa di Francesco, vuole ricordarlo con un evento musicale di alto profilo: il Requiem K 626 di Wolfgang Amadeus Mozart per coro, soli ed orchestra. Interpreti il coro parrocchiale San Rocco di Adrara San Rocco (Bergamo) composto da 30 coristi e diretto da Alfredo Piccioli Cappelli, un’orchestra di 10 elementi e solisti professionisti alcuni dei quali del Teatro La Scala di Milano. La musica era una delle passioni di Francesco, trasmessa alle figlie Clara e Valentina. E la stessa Clara, affermata cantante lirica, sarà una delle interpreti del concerto, aperto a tutti e gratuito, proprio come avrebbe voluto Francesco: a braccia aperte e col sorriso sulle labbra