Concerto d’organo di López García

Prosegue domani la rassegna organistica internazionale Il Suono del Tempo , organizzata dall’associazione musicale César Franck. Nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino, che custodisce un antico organo costruito dalla ditta Fratelli Serassi di Bergamo, un ospite internazionale che arriva dalla Spagna: Francisco Javier López García, organista titolare della Cattedrale di Avila nonché Professore al Conservatorio della città. È stato professore anche all’Università di Salamanca e all’Università Cattolica di Ávila; dopo gli studi al Reale Conservatorio di Musica di Madrid, si è specializzato in musica d’organo iberica dal XV al XVIII secolo con Ángel de la Lama e Monserrat Torrent. È membro dell’associazione culturale ‘Organaria’ per la catalogazione, lo studio e la conservazione degli organi di Castilla y León. Il maestro proporrà al pubblico di appassionati un programma di musica spagnola e italiana, pensato specificamente per le caratteristiche dell’organo spezzino. Il concerto avrà inizio alle 18.45.