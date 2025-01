Conad coi centri anti-violenza. Raccolti fondi per 100mila euro

Grande il successo per l’iniziativa ‘Saremo libere quando il rispetto avrà messo radici’, realizzata da Conad Nord Ovest in collaborazione con Ethical fashion initiative (Efi) e che ha permesso di raccogliere e donare complessivamente 105mila euro, destinati a supportare la preziosa attività di D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza e di 40 centri antiviolenza del territorio, molti dei quali associati a D.i.Re, a sostegno delle donne vittime di abusi.

Il progetto, che si è spinto addirittura oltre i confini nazionali, ha visto la produzione di portachiavi solidali, realizzati da 1.900 artigiane in Kenya attraverso l’impresa sociale Tujikuze, supportata da Efi e dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. I portachiavi, creati con materiali riciclati, sono stati messi in vendita nei punti vendita di Conad Nord Ovest dal 21 al 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, al prezzo simbolico di 2,90 euro, devolvendo un euro per ogni acquisto ai centri antiviolenza.

I fondi raccolti tramite questa preziosa iniziativa, grazie alla generosità dei clienti e integrati da un ulteriore contributo di Conad Nord Ovest e dei suoi soci, saranno destinati adesso a 40 centri antiviolenza presenti nelle regioni in cui opera la cooperativa: Toscana, Emilia-Romagna (province di Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (provincia di Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (Comune di Civitavecchia) e Sardegna. In Liguria, a cominciare dalla nostra città, le donazioni andranno ai centri antiviolenza ‘Irene’ della Spezia, poi ‘Artemisia Gentileschi’ di Albenga, ‘Insieme senza violenza’ di Imperia, ‘Telefono Donna’ di Savona e ‘Centro per non subire violenza’ di Genova.

Come è noto, questi centri, operativi sul territorio, in alcuni casi, da parecchi anni, offrono assistenza e supporto psicologico, legale e sociale alle donne vittime di abusi, guidandole lungo un cammino di rinascita e autonomia, verso un futuro di dignità ed indipendenza.

"Siamo profondamente consapevoli della responsabilità sociale che il nostro ruolo ci affida – dichiara Marco Brambilla, direttore generale di Conad Nord Ovest – e questa iniziativa rappresenta un perfetto esempio del nostro impegno a sostenere le comunità e a promuovere valori di rispetto e uguaglianza".

g. tonelli