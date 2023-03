Con ’Vivicittà’ si torna a correre Domenica il fischio di partenza

L’obiettivo è quello di abbattere quota 2mila persone, per un evento che vedrà partecipare pure un bimbo di 7 mesi e un atleta di 95 anni, da anni presente alla ‘Vivicittà’. Tutto pronto per la trentottesima edizione della nota manifestazione podistica internazionale della Uisp, in programma domenica, con partenza da piazza Brin alle 10.30 (ritrovo alle 8.30). "Un momento di festa – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – che rinnova i valori dello sport e dello stare assieme tra generazioni". Una gara competitiva di 10 chilometri, alla quale si affianca quella non competitiva aperta a tutti di 4 chilometri (rispettivamente tre volte e una volta, da percorrere un anello che arriva quasi fino in piazza Verdi e lungo tutto corso Cavour). "La pandemia ha fatto scoprire a molti la possibilità di fare sport in città – afferma Diana Battistini, presidente del Comitato Uisp della Spezia e della Valdimagra – . Abbiamo scelto di dipingere la corsa con i colori della pace, speriamo di vedere tanti bambini per mettere un semino". La kermesse nazionale che coinvolge ogni anno oltre 100 mila cittadini, è nata nel 1984 per sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sui temi della vivibilità urbana, della promozione dei diritti e della solidarietà. Per la gara competitiva si premieranno i primi 10 atleti maschili assoluti e le prime 10 atlete femminili assolute. Per il segmento non competitivo si premieranno i gruppi più numerosi. Per iscriversi ad entrambe le sezioni (competitiva e non competitiva), occorre andare all’indirizzo www.endu.netiteventsvivicitta-la-spezia entro le 18 di venerdì.

L’iscrizione (ad entrambe le gare) dà diritto al pacco gara comprendente borsa, maglia, pettorale, materiale illustrativo, oltre al ristoro a fine manifestazione. Lo Spezia calcio, intanto, ha messo in palio sei magliette da gioco per i gruppi scolastici più numerosi. Per ogni iscrizione, 1 euro verrà destinato alla raccolta fondi dell’associazione Tive6, che porta avanti il progetto ‘Hertz to Heart’, per donare un defibrillatore alle comunità del nostro territorio, in particolare per coprire anche le frazioni della città. "I cuori dei partecipanti saranno tesi a chi soffre i lutti della guerra", ha detto l’assessore allo sport Marco Frascatore, intervenuto alla presentazione insieme ad Andrea Dreini – responsabile di Vivicittà La Spezia – facendo riferimento al sottotitolo di questa edizione, ‘La corsa dei diritti’. Tra i partecipanti, anche i i migranti della Cittadella della Pace della Caritas di Pegazzano e un gruppo del centro di riabilitazione Don Gnocchi.

Marco Magi