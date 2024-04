Con la testa tra i numeri. Convegno di matematici al castello San Giorgio

Si terrà a Lerici i prossimi 8, 9 e 10 aprile, una tre giorni di convegno sulla Matematica al Castello San Giorgio di Lerici. Cinquanta matematici da tutto il mondo si riuniscono in una convention annuale pensata per gli addetti ai lavori sulla geometria differenziale. Ad organizzare l’evento Luigi Vezzoni, professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica all’Università di Torino, lericino di nascita che voleva portare nella sua terra i colleghi scienziati da tutto il mondo: New York University, Cornell University, Sorbona, Aarhus University, Università di Parma e Torino, solo per citare la provenienza di alcuni di questi studiosi. "Sono appuntamenti che si svolgono annualmente in diverse parti del mondo. I ricercatori si incontrano per condividere novità e studi. Normalmente ci incontriamo in università o centri di ricerca ma questa volta ho cercato di portare i colleghi in un luogo tra i più belli al mondo e che per me significa molto", spiega Vezzoni. "Ho pensato – prosegue il professore universitario – di unire al nostro incontro, che è dedicato agli addetti ai lavori, anche una conferenza divulgativa, perché anche i cittadini potessero essere in qualche modo coinvolti dalla la nostra presenza sul territorio".

Nasce così ’Incantesimi matematici: decifrare il Dna attraverso la magia delle carte’, una conferenza aperta a tutti che si terrà martedì 9 aprile alle 18 nella sala del Consiglio del Comune di Lerici, che ha come obiettivo quello di avvicinare alla matematica anche i più distanti. Andrea Loi, professore ordinario al Dipartimento di Matematica dell’Università di Cagliari ed esperto di matematica divulgativa, condurrà infatti un affascinante viaggio tra discipline diverse, dove la magia delle carte si fonde con la teoria dei grafi, utili per svelare i segreti dell’assemblaggio di un genoma e quindi del Dna. Preparatevi, dunque, a essere sorpresi e affascinati, mentre vengono svelati i misteri della biologia molecolare attraverso un’esperienza unica e coinvolgente che connetterà magia, matematica e biologia. "Sarà un’occasione soprattutto per chi è più lontano dalla mentalità e dagli studi matematici di avvicinarsi a questo mondo che ha ricadute su moltissimi aspetti della vita quotidiana, molti più di quanti ciascuno possa immaginare, a sfatare la domanda retorica più famosa della storia: a cosa serve studiare matematica?" conclude Vezzoni. "Ogni occasione ed ogni forma di cultura sono benvenute a Lerici. Anche se siamo il Golfo dei Poeti, anche la poesia in fondo, nella metrica è matematica! Ben vengano questi eventi che aprono gli orizzonti su temi scientifici, attuali e concreti. Ringrazio Luigi Vezzoni per questa opportunità" è il commento dell’assessore alla cultura del Comune di Lerici, Lisa Saisi.