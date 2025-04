Comunità educativa assistenziale. Inaugurata la struttura del Limone

Inaugurata ieri la nuova struttura di supporto genitoriale e comunità educativa assistenziale in Salita Santa Teresa del Bambini Gesù 22, nel quartiere del Limone. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso il miglioramento del benessere delle famiglie e dei minori in situazioni di vulnerabilità. Al vernissage erano presenti il sindaco Pierluigi Peracchini, gli assessori Lorenzo Brogi e Pietro Antonio Cimino, oltre all’ingegner Alessandro Trapani e la dirigente Stefania Branchini. "Questa struttura è stata progettata per rispondere alle esigenze di genitori e bambini che necessitano di supporto psicologico, educativo e sociale – dichiara Peracchini – . Grazie a un’importante opera di riqualificazione, oggi è in grado di offrire spazi adeguati e servizi specializzati. All’interno della struttura sono disponibili cinque stanze dedicate alle madri con i loro bambini e una specifica per i padri con i figli, un’opzione ancora rara in Italia. Inoltre, possiamo accogliere fino a dieci minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni, ospitandoli in camere doppie. Si tratta di un luogo con un’importante funzione sociale, pensato per offrire un rifugio sicuro a piccoli nuclei familiari in difficoltà e a ragazzi e ragazze che, per gravi motivi, sono stati allontanati dal proprio contesto di origine". L’inizio della riqualificazione dell’immobile risale agli anni 2000, ma il completamento deciso e completato da questa amministrazione è iniziato prima del 2020 e i lavori hanno riguardato il consolidamento strutturale, il rifacimento del tetto, l’isolamento termico esterno e la posa di nuovi infissi, lasciando l’interno dell’edificio al grezzo. Successivamente sono state realizzate le suddivisioni interne, gli impianti elettrici e idraulici, il riscaldamento e condizionamento con pompe di calore, le pavimentazioni, i rivestimenti, l’ascensore e le sistemazioni esterne, e di recente un impianto fotovoltaico. "Una struttura che risponde ai bisogni di genitori e figli seguiti dai nostri servizi che vivono un momento di difficoltà – aggiunge Brogi – . È una scelta di campo, di consapevolezza e vicinanza ad adolescenti, madri o padri". L’intervento totale ammonta 2.247.060 euro, finanziati da Comune e Regione Liguria. "Un ringraziamento va – conclude l’assessore regionale Massimo Nicolò – agli assistenti sociali che sono la colonna portante della parte socio educativa. Regione Liguria quindi continua a contribuire per portare avanti iniziative e progetti dal grande valore sociale, senza dimenticare il finanziamento ai Comuni liguri con una popolazione fino a 10.000 abitanti".

Marco Magi