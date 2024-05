’ComunicAzione’ anti-omofobia. L’anteprima del ’La Spezia pride’

"Il tema per il 2024 su cui ruoterà la terza edizione del ‘La Spezia Pride’ è la comunicAzione, ovvero come i differenti linguaggi, modalità comunicative, forme artistiche e non, orientino l’azione politica". Lo spiegano i promotori di Raot - Rete Anti Omofobia e Transfobia che inaugura il mese del Pride con ‘La Spezia Pride Opening Party’, l’evento inaugurale in programma stasera, dalle 23, allo Shake Club di via Valdilocchi, che accompagnerà la provincia spezzina verso il ‘La Spezia Pride 2024’ previsto per sabato 22 giugno, con base piazza Brin. Una festa d’apertura favolosa, che porterà sul palco dello Shake Club diverse performance artistiche esagerate, fuori dagli schemi e con un taglio politico e di rivendicazione di diritti per tutte le soggettività. Sul palco la Queen, Daphne Bohémien, performer internazionale e content creator; il drag show di Khendrah direttamente dal Toilet di Milano e il tributo a Myss Keta dei Ketamini, anticiperanno il dj set di Zighy Stardust che farà ballare tutti e tutte fino a tarda notte. Il ‘La Spezia Pride’ vuole continuare a creare uno spazio di riflessione sicura sulle complessità della nostra società e sulle intersezioni, che coinvolgono non solo la comunità Lgbtqia+, ma tutte le minoranze discriminate. "Si conferma quindi per il 2024 la volontà di continuare a decostruire gli stereotipi, attraverso la costruzione di una manifestazione, il Pride, che diventa uno spazio di lotta intersezionale, in cui parlare di diritti, di autodeterminazione, di diritto alla salute, di lavoro, di ambiente, di pace, perché quest’anno, come non mai, c’è bisogno di lavorare insieme per creare una società capace di accogliere le differenze e a molteplicità". L’appuntamento è per il penultimo weekend di giugno, sarà una giornata di festa, di colori, di musica e di lotta. "Il ‘La Spezia Pride’ si conferma una manifestazione dal basso, senza grandi sponsor e multinazionali, ma realizzata grazie al supporto delle persone e delle realtà del territorio, in un’ottica di valorizzazione di un’economia circolare virtuosa. Per sostenere il ‘La Spezia Pride’ e le sue iniziative sono aperte una campagna di crowdfunding e una riffa, con ben 38 premi offerti da altrettante attività della città della Spezia e provincia. Per conoscere i premi e gli sponsor, per rimanere aggiornati sulle attività e sugli eventi, per diventare volontari e volontarie del ‘La Spezia Pride’, basta seguire e contattare le pagine social, Instagram, Facebook e Telegram, oppure visitare il sito internet laspeziapride.it. "Una terza edizione – concludono dall’associazione di volontariato – pronta a sconvolgerti e a riempire le strade di voci, corpi, rivendicazioni, diritti, allegria e musica".

Marco Magi