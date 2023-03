Comune assume Istruttori: 3 posti

Il Comune di Bonassola in provincia di La Spezia ha indetto una selezione pubblica per istruttori di vigilanza, diplomati. Prevista la predisposizione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di 3 risorse con contratto di lavoro a tempo determinato. Le assunzioni saranno scaglionate sui tre nni, dal 2023 fino al 2025. Fra i requisiti richiesti, oltre a quelli generali per l’accesso al pubblico impiego, patente di guida di categoria B, senza limitazioni, acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 1610, con almeno 710 nell’occhio peggiore, funzione uditiva normale, senza ausilio di protesi, con percezione voce conversazione a non meno di 8 metri, con non meno di 2 metri per l’orecchio peggiore. La procedura selettiva verrà espletata mediante la valutazione dei titoli ed il superamento di una prova orale, vertente sulle materie indicate nel bando. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 3 aprile all’Ufficio Protocollo – Via I. Beverino, 1 – 19011 – Bonassola, aperto nei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, ore 8-12, oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla fotocopia, sottoscritta dal candidato, dell’originale di un valido documento d’identità, presentata per via telematica tramite posta elettronica certificata all’indirizzo di [email protected] Bisogna inoltre allegare fotocopia del documento di identità, del titolo di studio richiesto, documentazione dimostrativa degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina che l’aspirante intende far valere (documento sostituibile con autocertificazione). Per altri dettagli e per informazioni è possibile consultare il testo integrale del bando di concorso che si può scaricare dal sito del Comune di Bonassola all’indirizzo www.comune.bonassola.sp.it