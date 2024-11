Commosso saluto all’amato maestro Edoardo Fazzi

Si è spento il maestro elementare Edoardo Fazzi, spezzino ma da tempo residente nella frazione lericina di Santerenzo. E’ stato segretario generale della Flc Cgil della Spezia oltre che insegnante alle scuole primarie. Ha lavorato alla “Nello Olivieri“ a rebocco e alla Pinza ed è stato tra i principali promotori per ottenere il tempo pieno con possibilità dunque di allargare la frequenza didattica anche nel pomeriggio proprio per agevolare lo studio e la socializzazione oltre all’aiuto alle famiglie. Tra i tanti ricordi di Fazzi anche quello della Flc Cgil Liguria che ha voluto stringersi ai famigliari nel momento del cordoglio. . "Ha dedicato molto impegno professionale, civile e politico alla scuola pubblica e al mondo sindacale. Sempre con grande passione e determinazione. Anche gli ex alunni, ormai adulti, hanno voluto ricordare con affetto e malinconia il periodo della scuola e gli insegnamenti ricevuti dal maestro Edoardo, capace di instaurare un rapporto di vicinanza con i bambini-scolasri avvicinandoli al mondo del sapere con grande sensibilità e attenzione. Classe 1951, pensionato dopo un lungo impegno scolastico, ha abitato abitato per diversi anni nel quartiere di Canaletto ma da tempo era residente a Santerenzo.