Commemorazione in via Fontevivo

Ieri mattina alle 11 si è tenuta la commemorazione dei tre partigiani Giovanni Crespiani, Paolo Guidotti ed Eugenio Ratti, uccisi il 2 marzo 1945 in via Fontevivo, vicino al carcere. Sono intervenuti i rappresentanti dei Comuni di Casola, Fivizzano e La Spezia, il presidente della sezione Anpi di Casola Lunigiana-Fivizzano Daniele Rossi, il presidente della Sezione Anpi di Migliarina Veruska Lorè e il co-presidente del Comitato provinciale unitario della Resistenza Giorgio Pagano. L’iniziativa si è tenuta al cippo commemorativo, vicino al carcere. Crespiani, 38 anni, e Guidotti, 32 anni, erano di Casola; Ratti, 19 anni, di Fivizzano. Detenuti da tempo nel carcere della Spezia, furono uccisi dai fascisti per rappresaglia.