’Come una nave in cielo’ a Lerici. Spezziner nelle sale del castello

Ispirato alle copertine del The New Yorker, in ogni numero, The Spezziner si lascia ispirare dal territorio: uno scorcio, un modo di far colazione, un sogno, un personaggio celebre, un modo di dire, un modo di essere stati, un modo di essere. Dall’11 maggio al 17 giugno il Castello San Giorgio di Lerici ospiterà la prima grande mostra collettiva dal titolo ‘Come una nave in cielo’, con grafiche, gigantografie, opere 3D, sculture e dipinti originali. La rassegna riunisce oltre 60 artisti spezzini che hanno dedicato la loro opera alla rivista immaginaria, con la direzione artistica dell’associazione culturale Studio 18, che nasce come contenitore d’arte nella forma della prima pagina di una rivista settimanale.

Il titolo, proprio come l’immagine scelta come rappresentativa della mostra, è ispirato all’Aeropoema del Golfo di Marinetti, che cita: "Costringe con garbo il castello di Lerici a virare come una nave in cielo con la sua scia-corteo", accompagnato dall’opera di Giovanni Medusei ("Ho cercato di condensare in un’unica immagine la bellezza del luogo, il dinamismo futurista e la poesia che suscita in ognuno di noi il nostro golfo"). Legati alla mostra anche una serie di eventi come incontri con artisti, performance e reading letterari; il calendario completo sarà consultabile sui canali social di The Spezziner. Oltre a questi appuntamenti collaterali, anche due laboratori per i bambini delle scuole primarie di Lerici: mercoledì 22 maggio, Gloria Giuliano e Maria Grazia Taddei, mentre mercoledì 29 maggio Gaetano Amato. Gli elaborati saranno esposti nelle sale del Castello durante tutta la mostra e successivamente donati alle famiglie degli alunni. "Il gabbiano che si posa sullo scoglio, la vita in borgata, la barca di nome ‘Fadiga’, una scuola in un castello in riva al mare, il sogno di un futuro dove la pizza sarà consegnata dal drone direttamente dalla piazzetta alla spiaggia, modi di essere liguri, colori abbaglianti, mimose in fiore e orate in mare. Questo è The Spezziner – spiega il fondatore Mauro Baraldi – . Lerici e la sua Fortezza sono sempre stati per me un luogo affascinante, tanto da averle dedicato 15 anni fa una mostra fotografica chiamata ‘La Perla nel Golfo’, che ha dato vita al tema del gemellaggio con la città di Mougins, che fu fonte di ispirazione di molti artisti come Cézanne, Warhol e Picasso". Conclude il sindaco Leonardo Paoletti: "Il Castello è la nostra casa degli artisti e così renderemo merito alla creatività dei nostri concittadini". La mostra sarà visitabile negli orari di apertura del castello, mentre le opere saranno in vendita anche online sul sito https://shop.thespezziner.com.

Marco Magi